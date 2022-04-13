رئيس هيئة الأركان يطلع على تقرير اللجنة المكلفة بأوضاع الجيش ويتسلم متطلبات المناطق العسكرية (1-2-4)

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الأربعاء، اللجنة العسكرية الوزارية المكلفة بالاطلاع على أوضاع الجيش برئاسة اللواء الركن علي محمد منصور الفضلي نائب رئيس هيئه الاسناد اللوجستي.

واطلع رئيس هيئة الأركان، خلال اللقاء، على مخرجات التقرير المرفوع من قبل اللجنة العسكرية الوزارية والذي يحتوي على تقييم الأداء وربط فروع القوات المسلحة بجميع جوانبها اللوجستية والعملياتية والبشرية للعمل كمنظومة واحدة تحت قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وثمّن الفريق بن عزيز، الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة.. مؤكداً أن كل التوصيات التي تم الرفع بها ستؤخذ بعين الاعتبار والعمل على توفير المتطلبات المتوفرة ورفع بقية المتطلبات إلى المستويات العليا لتوفيرها بما يلبي الاحتياجات.

من جانبها رفعت اللجنة العسكرية، لرئيس هيئة الأركان ملفات لمتطلبات المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة.

واشادت بقادة المناطق العسكرية وجهودهم في تسهيل مهامهم وكذلك المحاور والجبهات القتالية والمرابطين في كل المواقع، بحسب موقع الجيش.