رئيس هيئة الأركان يطلع على تقرير اللجنة المكلفة بأوضاع الجيش ويتسلم متطلبات المناطق العسكرية (1-2-4) خلال لقائه بـ عدداً من قيادات حزب الإصـلاح...«عيدروس الزبيدي» يشدّد على ضرورة لم الشمل وتوحيد الصفوف لـ تحرير اليمن من مليشيات الحوثي في أقرب وقت رأسية #بنزيما تنقذ الريال رغم الخسارة وتصعد به الى نصف نهائي أبطال أوروبا..من سيواجه؟ الكشف عن تفاصيل الصفقة النووية الخطيرة التي تتفاوض أميركا حولها مع إيران.. تصب في مصلحة طهران استقرار أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم «تعرف على آخر تحديث» بيان هام من مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ما الاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي قبيل مغادرته صنعاء؟ بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا كوريا الجنوبية والإمارات تجددان اتفاق مبادلة العملات دعم أمريكي لاجتماع أممي حول "مصير الفيتو" بمجلس الأمن
التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الأربعاء، اللجنة العسكرية الوزارية المكلفة بالاطلاع على أوضاع الجيش برئاسة اللواء الركن علي محمد منصور الفضلي نائب رئيس هيئه الاسناد اللوجستي.
واطلع رئيس هيئة الأركان، خلال اللقاء، على مخرجات التقرير المرفوع من قبل اللجنة العسكرية الوزارية والذي يحتوي على تقييم الأداء وربط فروع القوات المسلحة بجميع جوانبها اللوجستية والعملياتية والبشرية للعمل كمنظومة واحدة تحت قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.
وثمّن الفريق بن عزيز، الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة.. مؤكداً أن كل التوصيات التي تم الرفع بها ستؤخذ بعين الاعتبار والعمل على توفير المتطلبات المتوفرة ورفع بقية المتطلبات إلى المستويات العليا لتوفيرها بما يلبي الاحتياجات.
من جانبها رفعت اللجنة العسكرية، لرئيس هيئة الأركان ملفات لمتطلبات المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة.
واشادت بقادة المناطق العسكرية وجهودهم في تسهيل مهامهم وكذلك المحاور والجبهات القتالية والمرابطين في كل المواقع، بحسب موقع الجيش.