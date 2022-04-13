خلال لقائه بـ عدداً من قيادات حزب الإصـلاح...«عيدروس الزبيدي» يشدّد على ضرورة لم الشمل وتوحيد الصفوف لـ تحرير اليمن من مليشيات الحوثي في أقرب وقت رأسية #بنزيما تنقذ الريال رغم الخسارة وتصعد به الى نصف نهائي أبطال أوروبا..من سيواجه؟ الكشف عن تفاصيل الصفقة النووية الخطيرة التي تتفاوض أميركا حولها مع إيران.. تصب في مصلحة طهران استقرار أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم «تعرف على آخر تحديث» بيان هام من مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ما الاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي قبيل مغادرته صنعاء؟ بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا كوريا الجنوبية والإمارات تجددان اتفاق مبادلة العملات دعم أمريكي لاجتماع أممي حول "مصير الفيتو" بمجلس الأمن السعودية والكويت تتفقان على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة المشترك وتوجهان رسالة عاجلة إلى إيران
إلتقى عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، عددا من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والعسكرية في المحافظات المحررة، مؤكدا أن مرحلة تاريخية جديدة بدأت وعلى الجميع استيعاب ذلك وبمسؤولية، مشددا على ضرورة نبذ الخلافات والعمل بإخلاص لأجل الوطن والمواطن بعيدا عن الاجندات الحزبية الضيقة.
وقال الزبيدي مخاطبا قيادات حزب الإصلاح :"المرحلة حرجة والتحديات كبيرة وعلينا أن نكون بمستوى المسؤولية الوطنية للعمل على تحرير المناطق التي لازالت تحت سيطرة مليشيات الحوثي في أقرب وقت".
وأضاف الزُبيدي قائلاً :"واجبنا كنخب أن نسعى لبناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونعمل على لم الشمل وتوحيد الصفوف لمواجهة العدو المشترك المتمثل بمليشيات الحوثي المدعومة من إيران".
من جانبهم قدم قيادات حزب الإصلاح التهاني والتبريكات لـ الزبيدي بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض، مؤكدين أنهم رهن إشارة قيادة المجلس وعلى استعداد لتنفيذ توجيهاتها والقيام بالمهام الوطنية المسندة إليهم.