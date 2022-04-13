خلال لقائه بـ عدداً من قيادات حزب الإصـلاح...«عيدروس الزبيدي» يشدّد على ضرورة لم الشمل وتوحيد الصفوف لـ تحرير اليمن من مليشيات الحوثي في أقرب وقت

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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إلتقى عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، عددا من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والعسكرية في المحافظات المحررة، مؤكدا أن مرحلة تاريخية جديدة بدأت وعلى الجميع استيعاب ذلك وبمسؤولية، مشددا على ضرورة نبذ الخلافات والعمل بإخلاص لأجل الوطن والمواطن بعيدا عن الاجندات الحزبية الضيقة.

وقال الزبيدي مخاطبا قيادات حزب الإصلاح :"المرحلة حرجة والتحديات كبيرة وعلينا أن نكون بمستوى المسؤولية الوطنية للعمل على تحرير المناطق التي لازالت تحت سيطرة مليشيات الحوثي في أقرب وقت".

وأضاف الزُبيدي قائلاً :"واجبنا كنخب أن نسعى لبناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونعمل على لم الشمل وتوحيد الصفوف لمواجهة العدو المشترك المتمثل بمليشيات الحوثي المدعومة من إيران".

من جانبهم قدم قيادات حزب الإصلاح التهاني والتبريكات لـ الزبيدي بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض، مؤكدين أنهم رهن إشارة قيادة المجلس وعلى استعداد لتنفيذ توجيهاتها والقيام بالمهام الوطنية المسندة إليهم.