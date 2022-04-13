استقرار أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم «تعرف على آخر تحديث»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 555
بيع الدولار 565
شراء السعودي 147
بيع السعودي 149
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 907
بيع الدولار 920
شراء السعودي 240
بيع السعودي 250