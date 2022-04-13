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استقرار أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم «تعرف على آخر تحديث»

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء: 

 

الأسعار في صنعاء 

 

 شراء الدولار 555

بيع الدولار 565

 

شراء السعودي 147

بيع السعودي 149

 

أسعار الصرف في عدن

 

 شراء الدولار 907

بيع الدولار 920

 

شراء السعودي 240

بيع السعودي 250

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