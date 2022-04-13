بيان هام من مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وفقاً لنقل السلطات والذي يعكس مجموعة أوسع من الفاعلين السياسيين.. مشجعين مجلس القيادة الرئاسي المشكل حديثاً على مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

واكد اعضاء مجلس الامن في بيان صحفي حول الاوضاع في اليمن، عن دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني..

مشيدين بمساهمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضائه في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية. وأعرب أعضاء مجلس الامن، عن أملهم وتوقعهم أن يشكل ذلك خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة..

منوهين بارتياح أعضاء مجلس الامن لاعتزام مجلس القيادة الرئاسي تشكيل فريق تفاوضي للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.. مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وأشاروا إلى زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى صنعاء في 11 أبريل للمرة الأولى منذ توليه منصبه..

داعيين الحوثيين إلى الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل.. مشددين على أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، كما أشار إليه القرار 2624 (2022).

وجدد أعضاء مجلس الأمن، الإعراب عن قلقهم العميق بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما رحب اعضاء مجلس الامن، بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم المملكة العربية السعودية التزام إضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.