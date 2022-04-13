ما الاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي قبيل مغادرته صنعاء؟

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعلن المبعوث الاممي ،الذي وصل صنعاء الاثنين، التوافق على فتح الطرقات المغلقة بمحافظة تعز ومحافظات أخرى.

وقال هانس غروندبرغ في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته صنعاء ان اللقاءات التي اجراها مع جماعة الحوثي افضت الى الاتفاق على فتح الطرق والمعابر في محافظة تعز ومحافظات أخرى .

وأشار الى ان اللقاء افضى أيضا الى استكمال ترتيبات فتح مطار صنعاء مضيفا..يجري حاليا التحضير لفتح مطار صنعاء بعد 6 سنوات من إغلاقه.

ولم يتحدث المبعوث عن اجراءات عملية لتنفيذ الاتفاق بشأن فتح الطرقات في تعز وباقي المناطق.

وكان المبعوث الاممي وصل صنعاء امس الاول، في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ تعيينه، وسبق لجماعة الحوثي، ان رفضت استقباله في اكثر من مرة.