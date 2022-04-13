بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا كوريا الجنوبية والإمارات تجددان اتفاق مبادلة العملات دعم أمريكي لاجتماع أممي حول "مصير الفيتو" بمجلس الأمن السعودية والكويت تتفقان على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة المشترك وتوجهان رسالة عاجلة إلى إيران روسيا قلصت الاحتياط من الدولار قبل غزو أوكرانيا...تفاصيل فرنسا تدخل على خط الأزمة الأوكرانية وتعلن تجمّيد 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية الاتحاد الدولي للتأريخ يصدر تصنيفا جديدا لأفضل الأندية عالميا وعربيا دعا إلى الوقوف صفا واحداً في مواجهة المليشيات..«عيدروس الزبيدي» يلتقي عددًا من وكلاء محافظات صنعاء ومأرب والحديدة وريمة نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء «العرادة» يلتقي قيادة حزب «الإصلاح» في إجتماع برئاسة الملك سلمان..الحكومة السعودية تعلن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة المشترك.
وأوضحت الخارجية السعودية في بيان لها أنه "بتاريخ 21 مارس الماضي، اتفق الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة، ومحمد الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، بمحضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة".
وتابع بيان الخارجية: "تؤكد كل من من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022".
وأضافت الخارجية في بيانها: "في هذا الصدد، سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلب تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات"