روسيا قلصت الاحتياط من الدولار قبل غزو أوكرانيا...تفاصيل فرنسا تدخل على خط الأزمة الأوكرانية وتعلن تجمّيد 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية الاتحاد الدولي للتأريخ يصدر تصنيفا جديدا لأفضل الأندية عالميا وعربيا دعا إلى الوقوف صفا واحداً في مواجهة المليشيات..«عيدروس الزبيدي» يلتقي عددًا من وكلاء محافظات صنعاء ومأرب والحديدة وريمة نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء «العرادة» يلتقي قيادة حزب «الإصلاح» في إجتماع برئاسة الملك سلمان..الحكومة السعودية تعلن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وزارة الصحة والبرنامج السعودي يناقشان آليات دعم عدد من المستشفيات في اليمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء «فرج البحسني» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر» الدولار يعاود الارتفاع .. واليورو يواصل الخسائره مليشيات الحوثي تسجل رقماً قياسياً جديداً في خروقاتها للهدنة الأممية
أعلنت السلطات الفرنسية، يوم أمس (الثلاثاء)، أنّها جمّدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.
وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، إنّ «الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، إضافة إلى 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة».
وجمّدت فرنسا أربع سفن شحن، وأربعة يخوت، كان آخرها في مرسيليا الثلاثاء الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى ستّ طائرات هليكوبتر تزيد قيمتها الإجمالية عن 60 مليون يورو، فضلاً عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية.
جنود يحملون نعش جندي روسي خلال جنازته جنوب سانت بطرسبرغ أول من أمس (ا.ف.ب) كما وضعت السلطات الفرنسية يدها على 33 عقاراً، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وهي تستعد لوضع اليد على حوالى 10 عقارات أخرى. وتناهز القيمة الإجمالية لهذه الأموال المنقولة وغير المنقولة حوالى 24 مليار يورو.
وشمل الردّ الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا تضييق الخناق مالياً على الدائرة الواسعة من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، من تجميد حسابات مصرفية ووضع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش الروس.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، يوسّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا قوائمها الخاصة بالمقربين من النظام الروسي الذين أصبحوا معزولين عن النظام المالي الدولي