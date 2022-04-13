روسيا قلصت الاحتياط من الدولار قبل غزو أوكرانيا...تفاصيل فرنسا تدخل على خط الأزمة الأوكرانية وتعلن تجمّيد 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية الاتحاد الدولي للتأريخ يصدر تصنيفا جديدا لأفضل الأندية عالميا وعربيا دعا إلى الوقوف صفا واحداً في مواجهة المليشيات..«عيدروس الزبيدي» يلتقي عددًا من وكلاء محافظات صنعاء ومأرب والحديدة وريمة نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء «العرادة» يلتقي قيادة حزب «الإصلاح» في إجتماع برئاسة الملك سلمان..الحكومة السعودية تعلن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وزارة الصحة والبرنامج السعودي يناقشان آليات دعم عدد من المستشفيات في اليمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء «فرج البحسني» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر» الدولار يعاود الارتفاع .. واليورو يواصل الخسائره مليشيات الحوثي تسجل رقماً قياسياً جديداً في خروقاتها للهدنة الأممية
أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، تصنيفا جديدا لأفضل أندية كرة القدم في العالم وفي الوطن العربي.
ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عبر موقعه الرسمي، ترتيب الأندية، بناء على مشاركاتها في البطولات منذ 1 أبريل 2021، وحتى 31 مارس من العام الجاري.
وتصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، قائمة أفضل الأندية في العالم، وجاء بالميراس البرازيلي
ثانيا، يليه مواطنه نادي أتلتيكو مينيرو في المركز الثالث، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعا.
وبالنسبة لتصنيف الأندية العربية، فقد احتل الأهلي المصري المركز الأول عربيا والـ19 عالميا، متبوعا بالرجاء المغربي الذي حل في المركز الـ49 عالميا،
ثم جاء من بعده شباب بلوزداد الجزائري ثالثا (58 عالميا)،
وحل الوداد المغربي في المركز الرابع عربيا (77 عاميا)، وبيراميدز المصري خامسا (89 عالميا)،
ثم الزمالك المصري سادسا (97 عالميا)
وفي ما يلي تصنيف أفضل 20 فريقا في العالم حسب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء