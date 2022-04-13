دعا إلى الوقوف صفا واحداً في مواجهة المليشيات..«عيدروس الزبيدي» يلتقي عددًا من وكلاء محافظات صنعاء ومأرب والحديدة وريمة

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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إلتقى عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالرياض امس الثلاثاء عددا من وكلاء محافظات صنعاء، ومأرب، والحديدة، وريمة.

وفي اللقاء، شدد الزبيدي على أهمية توحيد الصف والتلاحم ونبذ كل مسببات الفُرقة في هذه اللحظات الفارقة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الزُبيدي أن قيادة المجلس الرئاسي تستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، داعيا الجميع الى الاستعداد لبدء مرحلة جديدة عنوانها السلام والبناء، والوقوف صفا واحدا في مواجهة مليشيات الحوثي حتى تجنح إلى السلام... مؤكدا بان المرحلة تستدعي العودة الى الوطن لخدمة المواطنين والقيام بالمهام الوطنية وتوحيد الصف ضد مليشيات الحوثي التي عاثت في الأرض فسادا.