دعا إلى الوقوف صفا واحداً في مواجهة المليشيات..«عيدروس الزبيدي» يلتقي عددًا من وكلاء محافظات صنعاء ومأرب والحديدة وريمة نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء «العرادة» يلتقي قيادة حزب «الإصلاح» في إجتماع برئاسة الملك سلمان..الحكومة السعودية تعلن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وزارة الصحة والبرنامج السعودي يناقشان آليات دعم عدد من المستشفيات في اليمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء «فرج البحسني» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر» الدولار يعاود الارتفاع .. واليورو يواصل الخسائره مليشيات الحوثي تجسل رقماً قياسياً جديداً في خروقاتها للهدنة الأممية في أول خطوة له....نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يستقبل عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلادنا «الاندبندنت» تكشف جانباً من مأساة النازحين في مأرب وزارة الأوقاف توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى توحيد الصف الوطني
إلتقى عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالرياض امس الثلاثاء عددا من وكلاء محافظات صنعاء، ومأرب، والحديدة، وريمة.
وفي اللقاء، شدد الزبيدي على أهمية توحيد الصف والتلاحم ونبذ كل مسببات الفُرقة في هذه اللحظات الفارقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الزُبيدي أن قيادة المجلس الرئاسي تستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، داعيا الجميع الى الاستعداد لبدء مرحلة جديدة عنوانها السلام والبناء، والوقوف صفا واحدا في مواجهة مليشيات الحوثي حتى تجنح إلى السلام... مؤكدا بان المرحلة تستدعي العودة الى الوطن لخدمة المواطنين والقيام بالمهام الوطنية وتوحيد الصف ضد مليشيات الحوثي التي عاثت في الأرض فسادا.