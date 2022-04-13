نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء «العرادة» يلتقي قيادة حزب «الإصلاح»

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ألتقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة الشيخ سلطان العرادة، الثلاثاء، قيادة التجمع اليمني للإصلاح برئاسة القائم بأعمال الأمين العام للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري.

وعبرت قيادة الإصلاح عن تطلعات اليمنيين في ان يحقق مجلس القيادة الرئاسي آمال ابناء الشعب في استعادة الدولة ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكدت قيادة الإصلاح على أهمية اتخاذ كافة الخطوات والتدابير من قبل المجلس القيادي لأجل انهاء الانقلاب وعودة الدولة ومؤسساتها للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام.

وشدد الإصلاح على أهمية العمل الجاد والعاجل لمواجهة المخاطر المترتبة على ممارسات مليشيا الحوثي، بما يحفظ على الثوابت الوطنية والهوية اليمنية العربية والمكتسبات التي ضحى اليمنيون في سبيلها، ويحمي الجيل اليمني من الأفكار التدميرية.

ونوهت قيادة الإصلاح بأولويات المرحلة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والانسانية، موضحين ان الشعب اليمني يأمل من القيادة الجدية في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وأولها الخلاص مم المليشيا.

وأشارت إلى الخروقات المستمرة للهدنة من قبل مليشيا الحوثي، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات مستمرة تثبت انها غير جادة في التعاطي مع مساعي تحقيق السلام.

وقد ثمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة مواقف التجمع اليمني للإصلاح وأدواره الكبيرة في المعركة الوطنية وتضحياته في معركة استعادة الدولة والحفاظ على اليمن من السقوط في براثن المشروع الإيراني.

وأكد أن مجلس القيادة سيعمل على رفع المعاناة عن الشعب اليمني، والتي تسبب فيها الانقلاب الحوثي والحرب التي شنها على اليمنيين.

وشدد على أهمية توحيد الكلمة ورص الصفوف على طريق الانتصار لليمن الكبير.

حضر اللقاء نائب رئيس الكتلة البرلمانية رئيس إصلاح عدن النائب انصاف مايو، ونائب رئيس مجلس النواب نائب رئيس برلمانية الإصلاح ورئيس مكتبه التنفيذي بمحافظة حضرموت المهندس محسن باصرة، ورئيس الدائرة القانونية المحامي محمد ناجي علاو، وعضو الكتلة البرلمانية النائب علي عشال.