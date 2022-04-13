في إجتماع برئاسة الملك سلمان..الحكومة السعودية تعلن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار فيه، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة.

وجدد المجلس في الاجتماع الذي عقده في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

وأشار مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.