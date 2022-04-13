وزارة الصحة والبرنامج السعودي يناقشان آليات دعم عدد من المستشفيات في اليمن

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ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الثلاثاء،في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على برنامج التنمية واعادة اعمار اليمن آليات تشغيل مستشفى عدن العام ومقترحات الشركات المشغلة وآلياتها وسبل تحقيق الاستدامة في التشغيل والادارة وتطوير وتدريب الكفاءات، اضافة إلى مشروع مستشفى حضرموت التعليمي ومستشفى السرطان الذي يعد من أكبر المشاريع المتخصصة في علاج السرطان على مستوى الجمهورية اليمنية.
كما جرى مناقشة حزم الدعم من أجهزة طبية بمختلف أنواعها في الطوارئ وأقسام العناية وسيارات الاسعاف المقدمة من البرنامج، اضافة إلى مناقشة سبل دعم البرنامج السعودي لوزارة الصحة وتوفير الدعم اللازم في مجال رفع القدرات الادارية والطبية وايصالها الى المستوى المطلوب.
وتخلل النقاش الاستماع الى استشارات من خبراء في شركات التشغيل.
وأشاد وزير الصحة بدور البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في دعم القطاع الصحي في اليمن واسهاماته الكبيرة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ومساندته لكافة الجهود الرامية للارتقاء بأداء القطاع الصحي في اليمن.