نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء «فرج البحسني» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر»

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني مساء اليوم بالرياض الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر عضو مجلس النواب.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية وماتتطلبه المرحلة القادمة من توحيد الجهود و الصفوف لتعزيز دور مؤسسات الدولة ومواجهة كافة التحديات.

وفي اللقاء اعرب الشيخ حميد الاحمر عن تهانيه لـ اللواء البحسني بمناسبة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.. مؤكدا ان ابناء اليمن ينظروا بتفائل كبير للخطوة التي تمت، وبانتظار أن يسير مجلس القيادة بالوطن الى بر الأمان.

ودعا الشيخ حميد الاحمر كافة القوى الى الإلتفاف حول المجلس والقيادة الجديدة.. مشددا على أهمية عودة مؤسسات الدولة وقياداتها الى الوطن، وتفعيل ادوارهم من الأراضي اليمنية.

من جهته رحب اللواء فرج البحنسي نائب مجلس القيادة الرئاسي بزيارة الشيخ حميد الاحمر ..مؤكدا عزم مجلس القيادة العمل على تلبية طموحات الوطن والمواطن .