الدولار يعاود الارتفاع .. واليورو يواصل الخسائره

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 459

عاود الدولار الارتفاع اليوم بعد استيعاب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف قليلا من المتوقع، في حين واصل اليورو خسائره قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وقالت لايل برينارد عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إن هناك بعض المؤشرات محل الترحيب على الهدوء في أحدث قراءات للتضخم، لكنها أكدت أن البنك المركزي لا يزال ماضيا قدما في سلسلة زيادات لأسعار الفائدة، فضلا عن محاولة تقليص ميزانيته العمومية.

ووفقا لرويترز قالت برينارد: "أتطلع لمعرفة ما إذا كنا سنظل نشهد مسارا معتدلا خلال الأشهر المقبلة، في إشارة إلى التضخم في فئة السلع الأساسية".

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم ارتفاع الأسعار 8.5 في المتئة في مارس على أساس سنوي مدعومة بارتفاع سعر البنزين، لكن تراجع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة حدّ من تلك الزيادات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من التقديرات إذ هبط إلى 6.5 في المائة. وزاد مؤشر الدولار 0.26 في المائة، كما نزل اليورو 0.51 في المائة إلى 1.0828 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.727 في المائة، بعد أن وصلت إلى 2.793 في المائة أمس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2019