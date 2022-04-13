نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء «فرج البحسني» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر» الدولار يعاود الارتفاع .. واليورو يواصل الخسائره مليشيات الحوثي تجسل رقماً قياسياً جديداً في خروقاتها للهدنة الأممية في أول خطوة له....نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يستقبل عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلادنا «الاندبندنت» تكشف جانباً من مأساة النازحين في مأرب وزارة الأوقاف توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى توحيد الصف الوطني السودان تُعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن السعودية تعلن تقديم دعم عاجل وفوري لليمن- سيارات إسعاف وعربات استجابة عاجلة ناطق الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 1200 خرق للهدنة خلال 11 يوما وكالة رويترز تقع في «خطأ» غير متوقع بسبب محمد علي الحوثي!
عاود الدولار الارتفاع اليوم بعد استيعاب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف قليلا من المتوقع، في حين واصل اليورو خسائره قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.
وقالت لايل برينارد عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إن هناك بعض المؤشرات محل الترحيب على الهدوء في أحدث قراءات للتضخم، لكنها أكدت أن البنك المركزي لا يزال ماضيا قدما في سلسلة زيادات لأسعار الفائدة، فضلا عن محاولة تقليص ميزانيته العمومية.
ووفقا لرويترز قالت برينارد: "أتطلع لمعرفة ما إذا كنا سنظل نشهد مسارا معتدلا خلال الأشهر المقبلة، في إشارة إلى التضخم في فئة السلع الأساسية".
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم ارتفاع الأسعار 8.5 في المتئة في مارس على أساس سنوي مدعومة بارتفاع سعر البنزين، لكن تراجع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة حدّ من تلك الزيادات.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من التقديرات إذ هبط إلى 6.5 في المائة. وزاد مؤشر الدولار 0.26 في المائة، كما نزل اليورو 0.51 في المائة إلى 1.0828 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.727 في المائة، بعد أن وصلت إلى 2.793 في المائة أمس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2019