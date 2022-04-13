مليشيات الحوثي تجسل رقماً قياسياً جديداً في خروقاتها للهدنة الأممية

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تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية في جبهات القتال بالحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.
ورصدت قوات الجيش80 خرقًا للهدنة يوم الأثنين (11 أبريل)، منها 20 خرقاً في جبهات القتال غرب حجّة، و17 خرقاً للهدنة في محور تعز و17 في محوري البرح وحيس، و15 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال غرب مارب. إضافة إلى 6 خروقات شرق الجوف، و5 في محور الضالع.
وطوال يوم الأثنين استمرّت المليشيا الإيرانية في استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة.
وجرح أحد أبطال قوّات الجيش نتيجة استهدافه بشكل مباشر قنصاً غرب مارب ما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة. كما أصيب جندي آخر من قواتنا نتيجة استهداف أحد المواقع في جبهة الصلو بمحور تعز حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.