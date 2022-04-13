في أول خطوة له....نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يستقبل عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلادنا

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم بالرياض سفير المملكة المتحدة إلى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

وخلال اللقاء ناقش اللواء العرادة آفاق التعاون المشترك بين اليمن والمملكة المتحدة في إنجاح مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وجهود تحقيق السلام.

كما ناقش اللقاء تطورات الأحداث والخروقات الحوثية المتواصلة للهدنة، ورفضها المستمر للجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

وأشاد اللواء العرادة بالموقف البريطاني الداعم والمساند للحكومة اليمنية .. مؤكدا دعم وإسناد الجهود الأممية والدولية والإقليمية الساعية لتحقيق السلام والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة.

من جانبه أكد السفير البريطاني موقف بريطانيا المرحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والذي يضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.. داعيا الجميع للعمل مع المبعوث الأممي من أجل مفاوضات سياسية من أجل السلام