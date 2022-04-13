في أول خطوة له....نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يستقبل عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلادنا «الاندبندنت» تكشف جانباً من مأساة النازحين في مأرب وزارة الأوقاف توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى توحيد الصف الوطني السودان تُعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن السعودية تعلن تقديم دعم عاجل وفوري لليمن- سيارات إسعاف وعربات استجابة عاجلة ناطق الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 1200 خرق للهدنة خلال 11 يوما وكالة رويترز تقع في «خطأ» غير متوقع بسبب محمد علي الحوثي! اشتراطات وضعتها «حكومة صنعاء» على المبعوث الأممي للقبول بالسلام والتوصل لتسوية سياسية جماعة الحوثي تعلن جاهزيتها تنفيذ اتفاق تم التوصل اليه مع الحكومة الشرعية في مارس الماضي ملف مهم يتصل بصرف المرتبات بحثه المبعوث الأممي في زيارة غير معلنة الى صنعاء هي الأولى منذ تعيينه
استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم بالرياض سفير المملكة المتحدة إلى اليمن ريتشارد أوبنهايم.
وخلال اللقاء ناقش اللواء العرادة آفاق التعاون المشترك بين اليمن والمملكة المتحدة في إنجاح مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وجهود تحقيق السلام.
كما ناقش اللقاء تطورات الأحداث والخروقات الحوثية المتواصلة للهدنة، ورفضها المستمر للجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.
وأشاد اللواء العرادة بالموقف البريطاني الداعم والمساند للحكومة اليمنية .. مؤكدا دعم وإسناد الجهود الأممية والدولية والإقليمية الساعية لتحقيق السلام والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة.
من جانبه أكد السفير البريطاني موقف بريطانيا المرحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والذي يضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.. داعيا الجميع للعمل مع المبعوث الأممي من أجل مفاوضات سياسية من أجل السلام