وزارة الأوقاف توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى توحيد الصف الوطني

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وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنيةمكاتب الأوقاف بالمحافظات وخطباء المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى توحيد الصف الوطني.
جاء ذلك في تعميم وجهه وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبة إلى مدراء عموم مكاتب الأوقاف، ومدراء الوعظ والإرشاد بالمحافظات، والخطباء والمرشدين.
وقال التعميم إنه "ونتيجة للتطورات الجديدة والتغييرات التي جرت والإعلان الرئاسي الجديد الذي بموجبه نَقَلَ فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي كل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي وفوضه بها".
وأضاف: "نوجه بحث المصلين في خطبة الجمعة القادمة على الالتفاف وراء القيادة السياسية الجديدة، وتناسي الخلافات البينية، وتفويت الفرصة على العدو، وردم الهوة ورأب الصدع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني لمواجهة التحديات والتغلب على جميع العقبات ".