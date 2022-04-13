في أول خطوة له....نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يستقبل عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلادنا «الاندبندنت» تكشف جانباً من مأساة النازحين في مأرب وزارة الأوقاف توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى توحيد الصف الوطني السودان تُعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن السعودية تعلن تقديم دعم عاجل وفوري لليمن- سيارات إسعاف وعربات استجابة عاجلة ناطق الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 1200 خرق للهدنة خلال 11 يوما وكالة رويترز تقع في «خطأ» غير متوقع بسبب محمد علي الحوثي! اشتراطات وضعتها «حكومة صنعاء» على المبعوث الأممي للقبول بالسلام والتوصل لتسوية سياسية جماعة الحوثي تعلن جاهزيتها تنفيذ اتفاق تم التوصل اليه مع الحكومة الشرعية في مارس الماضي ملف مهم يتصل بصرف المرتبات بحثه المبعوث الأممي في زيارة غير معلنة الى صنعاء هي الأولى منذ تعيينه
رحّبت السودان بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، دعمها ومساندتها لمساعي المجلس لحلّ الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتمثلة بالمبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، مجددةً موقفها الثابت ودعمها لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويُلبي تطلعات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار.
وثمنت عالياً الدعم المالي العاجل الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.