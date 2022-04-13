السودان تُعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الأربعاء 13 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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رحّبت السودان بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، دعمها ومساندتها لمساعي المجلس لحلّ الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتمثلة بالمبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، مجددةً موقفها الثابت ودعمها لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويُلبي تطلعات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار.

وثمنت عالياً الدعم المالي العاجل الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.