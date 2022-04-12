السعودية تعلن تقديم دعم عاجل وفوري لليمن- سيارات إسعاف وعربات استجابة عاجلة

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن تقديم دعم عاجل وفوري لدعم قدرات مراكز ومستشفيات المحافظات اليمنية يتمثل الدعم في تخصيص وتقديم 30 سيارة إسعاف وعربات استجابة عاجلة عالية التجهيز.
وذكرت صحيفة الرياض السعودية بان هذا الإعلان جاء اليوم خلال توقيع مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، في مدينة الرياض، بهدف بناء ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي في اليمن، وتوحيد الجهود السعودية المقدمة في القطاع الصحي باليمن، بما يساهم في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية.