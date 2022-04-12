ناطق الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 1200 خرق للهدنة خلال 11 يوما

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 374

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، الثلاثاء، إن الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية للهدنة الأممية لليوم الحادي عشر على التوالي، بلغت 1230 خرقاً في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب، وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة.



وأكد مجلي في إيجاز صحفي/ أن قوات الجيش الوطني ملتزمة بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تواصل تصعيد المليشيا الحوثية وخروقاتها للهدنة.



ولفت إلى أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش في جبهات مأرب رصدت خلال الـ11 يوما الماضية، ارتكاب المليشيا الحوثية 226خرقاً للهدنة، منها 120 خرقاً في الجبهات الجنوبية أهمها مناطق العمود والأعيرف والردهة والفليحة وام ريش وذنة، و106 خرقا في الجبهات الغربية والشمالية الغربية للمحافظة في منطقة رغوان والمخدرة وصرواح.



وأوضح أن تلك الخروقات تنوّعت في استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى استهداف مواقعنا بالطائرات المسيّرة المتفجرة وكذا نشر قناصين أمام مواقع قواتنا.



وأضاف "تواصل المليشيات الحوثية في الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية للمحافظة لعدد أكثر من 40 طقماً قتالياً محمّلة بالعتاد والأفراد وفي جبهة ذنة تم الدفع بدبابة وعربة BMB وعربتين صواريخ كاتيوشا"، لافتا إلى استهداف المليشيا الحوثية الأعيان المدنية في ضواحي محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن أضرار مادية بممتلكات المواطنين.



وأكد العميد مجلي أن قوات الجيش كسرت جميع العمليات الهجومية الحوثية في منطقة الفليحة والأعيرف وأم ريش جنوب مأرب وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مضيفا "أن أبطال الجيش تصدوا للتسللات الحوثية في الجبهات الشمالية الغربية في المخدرة وصرواح ورغوان وأجبروا المليشيات على الفرار بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى.



وفي محافظة تعز أفاد ناطق القوات المسلحة أن قوات الجيش رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 342 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، لافتا إلى أنها أطلقت قذائف الهاون والمدفعية على المناطق السكنية في محيط معسكر الدفاع الجوي و معسكر المطار القديم ومنطقة بير باشا وكذلك في جبهتي مقبنة والضباب ومنطقة البرح .



وبيّن أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وكذلك استحداث قناصين أمام مواقعنا القتالية، والدفع بتعزيزات قتالية، بالإضافة إلى القيام بالتسللات والهجمات في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.



ولفت إلى أن قوات الجيش تمكنت من رصد أعمال العدو وتحركاته وخروقاته وتعزيزاته في مختلف الجبهات والرد على مصادر النيران المعادية وصد هجمات وتسللات المليشيات الحوثية الإرهابية شرق مدينة تعز وفي جبهة الضباب ومقبنة.



في السياق رصدت قوات الجيش الوطني في محافظة حجة ارتكاب المليشيا الحوثية 305 خرقاً للهدنة في جبهتي عبس وحرض، تنوّعت في استهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة، والدفع بمعدات قتالية إلى مواقعها القتالية ومحاولة التسلل وفقا لما أورده ناطق القوات المسلحة.



وأوضح العميد مجلي أن قوات الجيش تمكنت من صد كل تسللات المليشيات الحوثية وإجبارها على الفرار في جبهة بني حسن شمال مديرية عبس.



كما أفاد العميد مجلي أن مليشيا الحوثي واصلت الخروقات والانتهاكات خلال الأيام الماضية في محافظة الحديدة، منوها أن تلك الخروقات بلغت 156 خرقاً للهدنة في مديرية حيس، تنوّعت في استهداف قرى آهلة بالسكان شرق المديرية بقصفها بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5م و12.7م وقذائف الهاون إضافة إلى استهداف مواقعنا بالطائرات المسيّرة المتفجرة، علاوة على دفعها بمعدات قتالية إلى مواقعها.



وذكر العميد مجلي أن مليشيا الحوثي بمحافظة الجوف ارتكبت 100 خرقا للهدنة في جبهتي القذاميل و الريان، لافتا إلى أنها مستمرة بحفر الخنادق وزرع الألغام في منطقة حوشيان ودحيضة، والدفع بعتاد قتالي إلى مواقع تمركزها، بالإضافة إلى استهدافها قواتنا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في جبهة القذاميل وجبهة الريان.



وبحسب الناطق الرسمي فإن المليشيا الحوثية ارتكبت 61 خرقا للهدنة في جبهتي مريس وبتار، بمحافظة الضالع، توزعت بين تعزيزها لمواقعها بالأسلحة والعناصر القتالية واستهداف مواقع الجيش بمختلف العيارات والأسلحة.



فيما بلغت خروقات المليشيا في محافظة صعدة 40 خرقا للهدنة في مختلف جبهات المحافظة.



وأكد العميد مجلي أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تصعيدها المستمر بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في محافظتي تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأوضح أن المليشيا استخدمت في هجماتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المتفجرة التي تسببت في إصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمنشآت والمنازل السكنية.



وجدد ناطق القوات المسلحة الدعوة للأمم المتحدة لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، "وأنها الرافضة للهدنة الأممية وهي التي تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا اليمني، وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".