وكالة رويترز تقع في «خطأ» غير متوقع بسبب محمد علي الحوثي!

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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وقعت وكالة رويترز في خطأ، بنشرها خبراً كاذباً (اضطرت لحذفه لاحقاً) يفيد بتقديم سلطنة عمان خمسة مليار دولار للبنك المركزي بصنعاء.

رويترز اعتمدت في خبرها على حساب مزيف ينتحل اسم محمد علي الحوثي،القيادي في الجماعة الانقلابية.

وتبين للوكالة ان الحساب المشار اليه، مزيف فقامت بحذف الخبر.

ونشرت الوكالة الخبر على حسابها الموثق في تويتر ، عنونته بـ «زعيم الحوثيين: عمان تمنح 5 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني».

بعد ذلك اعلنت رويترز،على موقعها في الانترنت اليوم الثلاثاء، سحب الخبر بشأن منح عمان البنك المركزي اليمني 5 مليارات دولار لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في العاصمة صنعاء،حسبما اطلع عليه مأرب برس.

وقالت باللغة الإنجليزية: تم الحصول على المعلومات من حساب تويتر لم يتم التحقق منه باسم محمد علي الحوثي ، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين.