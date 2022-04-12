وكالة رويترز تقع في «خطأ» غير متوقع بسبب محمد علي الحوثي! اشتراطات وضعتها «حكومة صنعاء» على المبعوث الأممي للقبول بالسلام والتوصل لتسوية سياسية جماعة الحوثي تعلن جاهزيتها تنفيذ اتفاق تم التوصل اليه مع الحكومة الشرعية في مارس الماضي ملف مهم يتصل بصرف المرتبات بحثه المبعوث الأممي في زيارة غير معلنة الى صنعاء هي الأولى منذ تعيينه توثيق 1635 حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان الى الداخل اليمني قطر وإيران توقعان اتفاقيات بمجال النقل الجوي والطيران المدني وبناء انفاق بحرية بين البلدين اليابان تستهدف النازحين في اليمن بـ4.48 ملايين دولار علاج جديد "قاتل" للسرطان يوقف نمو ثلث الأورام التي يصعب علاجها حارس إيطالي يسجل هدفا مفاجياً و"استثنائيا" في وقت قاتل
وقعت وكالة رويترز في خطأ، بنشرها خبراً كاذباً (اضطرت لحذفه لاحقاً) يفيد بتقديم سلطنة عمان خمسة مليار دولار للبنك المركزي بصنعاء.
رويترز اعتمدت في خبرها على حساب مزيف ينتحل اسم محمد علي الحوثي،القيادي في الجماعة الانقلابية.
وتبين للوكالة ان الحساب المشار اليه، مزيف فقامت بحذف الخبر.
ونشرت الوكالة الخبر على حسابها الموثق في تويتر ، عنونته بـ «زعيم الحوثيين: عمان تمنح 5 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني».
بعد ذلك اعلنت رويترز،على موقعها في الانترنت اليوم الثلاثاء، سحب الخبر بشأن منح عمان البنك المركزي اليمني 5 مليارات دولار لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في العاصمة صنعاء،حسبما اطلع عليه مأرب برس.
وقالت باللغة الإنجليزية: تم الحصول على المعلومات من حساب تويتر لم يتم التحقق منه باسم محمد علي الحوثي ، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين.