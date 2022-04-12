جماعة الحوثي تعلن جاهزيتها تنفيذ اتفاق تم التوصل اليه مع الحكومة الشرعية في مارس الماضي

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قالت مليشيات الحوثي، فجر الثلاثاء، أنها جاهزة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، المعلن أواخر مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء بين مسؤول ملف الأسرى في المليشيات عبد القادر مرتضى، والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وبحسب المرتضى "فان جماعة الحوثي جاهزة ومستعدة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة.

وطالب المسؤول الحوثي "المبعوث الأممي بالضغط على الطرف الآخر (الحكومة) للالتزام بالاتفاق وتنفيذه"،حسب قوله، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلنت جماعة الحوثي الاتفاق على صفقة تبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة تتضمن إطلاق 1400 من عناصر الجماعة مقابل 823 أسيرا من الحكومة الشرعية.

فيما قالت الحكومة اليمنية، في اليوم ذاته "إنه تم التوافق (مع الحوثيين) على إطلاق 2223 أسيرا ومختطفا من الطرفين".

وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ..

والإثنين، وصل المبعوث الأممي، غروندبرغ، صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في زيارة غير معلنة، هي الاولى منذ تعيينه.