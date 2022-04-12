ملف مهم يتصل بصرف المرتبات بحثه المبعوث الأممي في زيارة غير معلنة الى صنعاء هي الأولى منذ تعيينه

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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بحث المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، مع الانقلابيين الحوثيين بصنعاء، حول ملف تحييد الاقتصاد وصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن هانس غروندبرغ، التقى اليوم محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء هاشم إسماعيل، لمناقشة التحديات الاقتصادية لتثبيت الهدنة وبناء السلام.

وناقش اللقاء، تحييد الجانب الاقتصادي وصرف الرواتب وتوحيد السياسية النقدية مع البنك المركزي في عدن (الخاضع للحكومة اليمنية المترف بها دولياً).

ونقلت قناة المسيرة عن هاشم قوله: إن الحل السياسي النهائي يحتاج إلى معالجة ملفات اقتصادية ملحة في مقدمها توحيد السياسة النقدية والإيرادات وصرف الرواتب.

ومنذ سنوات يرفض الحوثيون تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين التابعين للدولة في مناطق سيطرتهم، بزعم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، على الرغم من تحصيل الجماعة مبالغ شهرية تفوق مرتبات الموظفين من الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز والجبايات.

والإثنين، وصل المبعوث الأممي، غروندبرغ، صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في زيارة غير معلنة، وفق مصدر ملاحي مسؤول بالمطار الدولي للأناضول.

وهذه أول زيارة يقوم بها غروندبرغ منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس/آب 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي، وتأتي بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري.