جماعة الحوثي تعلن جاهزيتها تنفيذ اتفاق تم التوصل اليه مع الحكومة الشرعية في مارس الماضي ملف مهم يتصل بصرف المرتبات بحثه المبعوث الأممي في زيارة غير معلنة الى صنعاء هي الأولى منذ تعيينه توثيق 1635 حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان الى الداخل اليمني قطر وإيران توقعان اتفاقيات بمجال النقل الجوي والطيران المدني وبناء انفاق بحرية بين البلدين اليابان تستهدف النازحين في اليمن بـ4.48 ملايين دولار علاج جديد "قاتل" للسرطان يوقف نمو ثلث الأورام التي يصعب علاجها حارس إيطالي يسجل هدفا مفاجياً و"استثنائيا" في وقت قاتل اندلاع حريق في سفينة نقل بضائع بميناء عدن مجلس التعاون الخليجي: هناك بندا دائما لدعم اليمنيين حتى تستقر دولتهم و شراكتنا معهم أبدية وستزيد في المرحلة القادمة
بحث المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، مع الانقلابيين الحوثيين بصنعاء، حول ملف تحييد الاقتصاد وصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.
وقالت وسائل إعلام حوثية، إن هانس غروندبرغ، التقى اليوم محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء هاشم إسماعيل، لمناقشة التحديات الاقتصادية لتثبيت الهدنة وبناء السلام.
وناقش اللقاء، تحييد الجانب الاقتصادي وصرف الرواتب وتوحيد السياسية النقدية مع البنك المركزي في عدن (الخاضع للحكومة اليمنية المترف بها دولياً).
ونقلت قناة المسيرة عن هاشم قوله: إن الحل السياسي النهائي يحتاج إلى معالجة ملفات اقتصادية ملحة في مقدمها توحيد السياسة النقدية والإيرادات وصرف الرواتب.
ومنذ سنوات يرفض الحوثيون تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين التابعين للدولة في مناطق سيطرتهم، بزعم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، على الرغم من تحصيل الجماعة مبالغ شهرية تفوق مرتبات الموظفين من الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز والجبايات.
والإثنين، وصل المبعوث الأممي، غروندبرغ، صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في زيارة غير معلنة، وفق مصدر ملاحي مسؤول بالمطار الدولي للأناضول.
وهذه أول زيارة يقوم بها غروندبرغ منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس/آب 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي، وتأتي بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري.