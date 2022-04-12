توثيق 1635 حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 336

كشف تحالف حقوقي يمني، الاثنين، عن توثيق تعرض 1635 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال ستة أعوام.



وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير نشره على تويتر، الليلة الماضية، أنه وثق تعرض 1635 مختطفاً للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي بينهم 109 أطفال و33 امرأة و78 مسناً، موزعين على 17 محافظة يمنية.



وأوضح التقرير أن عدد (1427) مختطفاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي بينهم (101) أطفال و(24) امرأة و(63) مسناً، أسفر عن إصابة بعضهم بشلل كلي ونصفي والبعض الآخر بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.



كما وثق التقرير "تعرض 208 مختطفا آخرين لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 8 أطفال و9 نساء و15 مسنا، منهم من فارق الحياة داخل الزنازين تحت سياط التعذيب، والبعض الأخر توفي نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، بالإضافة إلى تعرض عدد من المختطفين للتصفية الجسدية داخل سجون مليشيا الحوثي أو دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار".



وحسب التقرير سجلت أمانة العاصمة أعلى نسبة تعذيب للمختطفين داخل سجون الحوثيين وذلك بواقع (430) حالة تعذيب جسدي ونفسي لمختطفين مدنيين بينهم (12) طفلاً و(8) نساء و(12) مسناً فضلا عن (48) مختطفاً تم تعذيبهم حتى الموت بينهم (4) مسنين و(8) نساء (5) منهن أقدمن على الانتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهن للاغتصاب تحت تهديد السلاح و التعذيب الشديد.



وأورد التقرير إحصاءات لجرائم التعذيب التي شهدتها بقية المحافظات خلال الفترة التي شملها التقرير، أهما (حجة، إب، الحديدة، وتعز).