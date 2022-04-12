تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان الى الداخل اليمني قطر وإيران توقعان اتفاقيات بمجال النقل الجوي والطيران المدني وبناء انفاق بحرية بين البلدين اليابان تستهدف النازحين في اليمن بـ4.48 ملايين دولار علاج جديد "قاتل" للسرطان يوقف نمو ثلث الأورام التي يصعب علاجها حارس إيطالي يسجل هدفا مفاجياً و"استثنائيا" في وقت قاتل اندلاع حريق في سفينة نقل بضائع بميناء عدن مجلس التعاون الخليجي: هناك بندا دائما لدعم اليمنيين حتى تستقر دولتهم و شراكتنا معهم أبدية وستزيد في المرحلة القادمة منافع الإجماع اليمني تتضح.. والحوثي يعزل نفسه السفير السعودي لدى اليمن: نرصد تعزيزات ميليشيا الحوثي حول مأرب ولن نسمح بأي اختراق للهدنة لقاءات يمنية ـ يمنية لتعزيز وحدة الصف ضد الحوثي والتمهيد لبدء حقبة جديدة
كشف مسؤول يمني رفيع، عن تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والبرلمان، إلى الداخل اليمني؛ حيث سيقوم المجلس الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وممارسة أعماله من الداخل .
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحضيرات للعودة جارية على قدم وساق، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن.
وأضاف: "هناك تحضيرات لعودة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والهيئة الاستشارية، وأداء القسم في الداخل".
والخميس الماضي أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تشكيل مجلس قيادة رئاسي من ثمانية أشخاص لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.
وبموجب الإعلان، فوض هادي المجلس الجديد، بقيادة رشاد العليمي، بكامل صلاحياته، وصلاحيات نائب الرئيس.
وبعد الإعلان عقدت قيادات المجلس لقاءات مكثفة مع مختلف المكونات اليمنية وسط آمال بقيادة المجلس لمعركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وصنع السلام في البلاد.