تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان الى الداخل اليمني

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف مسؤول يمني رفيع، عن تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والبرلمان، إلى الداخل اليمني؛ حيث سيقوم المجلس الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وممارسة أعماله من الداخل .



وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحضيرات للعودة جارية على قدم وساق، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن.



وأضاف: "هناك تحضيرات لعودة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والهيئة الاستشارية، وأداء القسم في الداخل".



والخميس الماضي أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تشكيل مجلس قيادة رئاسي من ثمانية أشخاص لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.



وبموجب الإعلان، فوض هادي المجلس الجديد، بقيادة رشاد العليمي، بكامل صلاحياته، وصلاحيات نائب الرئيس.



وبعد الإعلان عقدت قيادات المجلس لقاءات مكثفة مع مختلف المكونات اليمنية وسط آمال بقيادة المجلس لمعركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وصنع السلام في البلاد.