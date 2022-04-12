اليابان تستهدف النازحين في اليمن بـ4.48 ملايين دولار

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أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تقديم اليابان منحة بقيمة 4.48 ملايين دولار، لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في اليمن.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن "اليابان قدمت مساهمة بلغت 4.48 ملايين دولار لحماية ومساعدة النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة لهم في جميع أنحاء اليمن".
وأوضحت في بيان أن هذا الدعم "سيخفف من الظروف الأليمة لآلاف الأسر النازحة الضعيفة المتضررة من النزاع باليمن".
وأشار البيان إلى أنه خلال الربع الأول من 2022، نزح قرابة 30 ألف يمني بعيدا عن منازلهم وأحبائهم، ما عرضهم لمخاطر متزايدة، إضافة إلى أكثر من 4.3 ملايين نازح حاليا.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.