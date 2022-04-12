حارس إيطالي يسجل هدفا مفاجياً و"استثنائيا" في وقت قاتل

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حارس إيطالي يسجل هدفا أحرز حارس مرمى نادي مودينا، ريكاردو جانو، هدفا استثنائيا في وقت قاتل، في شباك إيموليسي، خلال مباراة جمعت الفريقين بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، سدد ريكاردو جانو كرة أمامية عالية من حدود منطقة جزائه لتسكن شباك مرمى منافسيه مباشرة دون أن تلمس أي لاعب آخر.
ويتحمل حارس مرمى فريق إيموليسي، مسؤولية كبيرة في تلقي شباك فريقه لهذا الهدف، بسبب سوء تموضعه حيت كان متقدما عن مرماه ولم يحسن التعامل مع الكرة التي تجاوزته لتتهادى إلى شباكه.
وبفضل هذا الهدف، انتزع مودينا فوزا هاما، وثلاث نقاط ثمينة، عزز بها صدارته للدوري، وإذا حافظ الفريق على مركز الريادة حتى نهاية الموسم فسيرتقي إلى دوري الدرجة الثانية