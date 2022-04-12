اندلاع حريق في سفينة نقل بضائع بميناء عدن

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفادت مصادر مطلعة، باندلاع حريق في سفينة نقل بضائع صغيرة بميناء عدن جنوبي اليمن، بعد مغرب الإثنين، ادى إلى سقوط عدد من الإصابات.

وقالت المصادر إن "حريقًا شبّ في سفينة نقل بضائع صغيرة، (ملكية خاصة)، مصنوعة من الأخشاب، أثناء خروجها من الميناء".

وأوضحت أن "المعلومات الأولية تؤكد وجود ماس كهربائي في غرفة المحركات، ما أدى لنشوب الحريق، وسقوط عدد من المصابين"، دون تفاصيل عن عددهم وطبيعة إصاباتهم.

وذكرت المصادر أن "طاقم الإنقاذ البحري في الميناء وفور اندلاع الحريق، باشر في عملية إنقاذ المصابين، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة".

وأشارت الى أن إدارة الميناء ستصدر بلاغًا صحفيًا في وقت لاحق ستبين فيه أسباب الحريق والإجراءات التي اتخذها لإنقاذ المصابين".​​​​​​​