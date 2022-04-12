اندلاع حريق في سفينة نقل بضائع بميناء عدن مجلس التعاون الخليجي: هناك بندا دائما لدعم اليمنيين حتى تستقر دولتهم و شراكتنا معهم أبدية وستزيد في المرحلة القادمة منافع الإجماع اليمني تتضح.. والحوثي يعزل نفسه السفير السعودي لدى اليمن: نرصد تعزيزات ميليشيا الحوثي حول مأرب ولن نسمح بأي اختراق للهدنة لقاءات يمنية ـ يمنية لتعزيز وحدة الصف ضد الحوثي والتمهيد لبدء حقبة جديدة نائب رئيس مجلس القيادة «عيدروس الزبيدي» يدعو إلى توحيد الخطاب الإعلامي وتوجيهه صوب العدو «الحوثي» العميد «طارق صالح» يلتقي عددا من الوزراء والمحافظين - دعا لوحده الصف ضد «الحوثي» وتحدث عن موعد عودة المجلس الرئاسي للعمل بالمحافظات المحررة رئيس حزب الاصلاح اليمني: عودة مجلس الرئاسة إلى عدن هي الخطوة الأولى لاستعادة الدولة بصورة مفاجئة...الحوثي يزيل عشرات النقاط الأمنية في «صنعاء وعمران» وينقل عناصرها الى هذه الأماكن .. ما الهدف ؟ بن دغر: الرئيس رشاد العليمي يؤيد رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح
أفادت مصادر مطلعة، باندلاع حريق في سفينة نقل بضائع صغيرة بميناء عدن جنوبي اليمن، بعد مغرب الإثنين، ادى إلى سقوط عدد من الإصابات.
وقالت المصادر إن "حريقًا شبّ في سفينة نقل بضائع صغيرة، (ملكية خاصة)، مصنوعة من الأخشاب، أثناء خروجها من الميناء".
وأوضحت أن "المعلومات الأولية تؤكد وجود ماس كهربائي في غرفة المحركات، ما أدى لنشوب الحريق، وسقوط عدد من المصابين"، دون تفاصيل عن عددهم وطبيعة إصاباتهم.
وذكرت المصادر أن "طاقم الإنقاذ البحري في الميناء وفور اندلاع الحريق، باشر في عملية إنقاذ المصابين، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة".
وأشارت الى أن إدارة الميناء ستصدر بلاغًا صحفيًا في وقت لاحق ستبين فيه أسباب الحريق والإجراءات التي اتخذها لإنقاذ المصابين".