السفير السعودي لدى اليمن: نرصد تعزيزات ميليشيا الحوثي حول مأرب ولن نسمح بأي اختراق للهدنة

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، إن بلاده تراقب الوضع في اليمن، بما في ذلك تحشيد الحوثيين حول مأرب.

وأضاف ال جابر في لقاء مع إعلاميين يمنيين بالعاصمة السعودية الرياض، إنه سيتم التعامل بقوة وحزم مع أي اختراق من قبل ميليشيا الحوثي للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.. منوها ان الحوثي لو عاد للقتال ف رجال اليمن والتحالف العربي لهم.. مؤكدا أن المعركة ستتغير.

وأشار آل جابر إلى أن بلاده ترصد جميع تحركات ميليشيا الحوثي في جبهات القتال بما فيها مأرب، وأنها ستتعامل بقوة مع أي اختراق حوثي للهدنة.

واضاف المسؤول السعودي، أن السلام المراد تحقيقه لليمنيين هو السلام العادل، وليس سلاما مؤقتا لأشهر، ثم تعود الحرب لسنوات قادمة. وأوضح السفير السعودي أن الحوثي يهدف من استماتته في معركة مأرب للسيطرة على المحافظة الغنية بالثروات بما فيها من ثروات نفطية وغاز وكهرباء، ثم بعد ذلك سيدعو للجلوس على طاولة الحوار، وهذا ما لن يحققة بوجود أبطال الجيش ورجال القبائل.

وتطرق السفير السعودي لدى اليمن إلى حجم الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن والمشاريع الهامة التي قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.