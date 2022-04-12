منافع الإجماع اليمني تتضح.. والحوثي يعزل نفسه السفير السعودي لدى اليمن: نرصد تعزيزات ميليشيا الحوثي حول مأرب ولن نسمح بأي اختراق للهدنة لقاءات يمنية ـ يمنية لتعزيز وحدة الصف ضد الحوثي والتمهيد لبدء حقبة جديدة نائب رئيس مجلس القيادة «عيدروس الزبيدي» يدعو إلى توحيد الخطاب الإعلامي وتوجيهه صوب العدو «الحوثي» العميد «طارق صالح» يلتقي عددا من الوزراء والمحافظين - دعا لوحده الصف ضد «الحوثي» وتحدث عن موعد عودة المجلس الرئاسي للعمل بالمحافظات المحررة رئيس حزب الاصلاح اليمني: عودة مجلس الرئاسة إلى عدن هي الخطوة الأولى لاستعادة الدولة بصورة مفاجئة...الحوثي يزيل عشرات النقاط الأمنية في «صنعاء وعمران» وينقل عناصرها الى هذه الأماكن .. ما الهدف ؟ بن دغر: الرئيس رشاد العليمي يؤيد رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح هل يرفع الرئيس العليمي العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح؟ معد ومقدم برنامج اذاعة صنعاء الشهير ”قيضايا وأحداث“.. وفاة الاعلامي المخضرم ”عبدالله القهالي“
قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، إن بلاده تراقب الوضع في اليمن، بما في ذلك تحشيد الحوثيين حول مأرب.
وأضاف ال جابر في لقاء مع إعلاميين يمنيين بالعاصمة السعودية الرياض، إنه سيتم التعامل بقوة وحزم مع أي اختراق من قبل ميليشيا الحوثي للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.. منوها ان الحوثي لو عاد للقتال ف رجال اليمن والتحالف العربي لهم.. مؤكدا أن المعركة ستتغير.
وأشار آل جابر إلى أن بلاده ترصد جميع تحركات ميليشيا الحوثي في جبهات القتال بما فيها مأرب، وأنها ستتعامل بقوة مع أي اختراق حوثي للهدنة.
واضاف المسؤول السعودي، أن السلام المراد تحقيقه لليمنيين هو السلام العادل، وليس سلاما مؤقتا لأشهر، ثم تعود الحرب لسنوات قادمة. وأوضح السفير السعودي أن الحوثي يهدف من استماتته في معركة مأرب للسيطرة على المحافظة الغنية بالثروات بما فيها من ثروات نفطية وغاز وكهرباء، ثم بعد ذلك سيدعو للجلوس على طاولة الحوار، وهذا ما لن يحققة بوجود أبطال الجيش ورجال القبائل.
وتطرق السفير السعودي لدى اليمن إلى حجم الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن والمشاريع الهامة التي قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.