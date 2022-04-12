بصورة مفاجئة...الحوثي يزيل عشرات النقاط الأمنية في «صنعاء وعمران» وينقل عناصرها الى هذه الأماكن .. ما الهدف ؟

الثلاثاء 12 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 802

أفادت مصادر أمنية في صنعاء اليوم الأثنين بان مليشيات الحوثي الإرهابية بدأت منذ الأيام القليلة الماضية على ازالة عشرات النقاط الأمنية المنتشرة في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة عمران.

واوضحت المصادر لمأرب برس بأن الهدف من إزالة النقاط وسحب عناصرها هي رفد معسكرات التدريب الحوثية بعناصر تلك النقاط لتعويض النقص الحاد في عناصرها استعدادا لجولة جديدة من التصعيد العسكري خلال ايام الهدنة الأممية.

وأشارت المصادر بان إقدام المليشيات على إلغاء أغلب نقاطها الأمنية تعتبر هي الخطوة الأولى من نوعها منذ انقلاب الجماعة على الحكومة الشرعية ما يعكس حجم النقص الشديد في مقاتليها مع تزايد الرفض المجتمعي والشعبي لدعوات التحشيد .

المصادر أكدت ايضاً بان التوجه الحوثي لازالة النقاط الأمنية والعسكرية وسحب عناصرها الامنية يأتي في اطار حملة التحشيد الواسعة التي تنفذها المليشيات تحت أسم حملة أعصار اليمن بهدف إخضاعها لدورات تدريبية قتالية تستمر لأسابيع ومن ثم ارسالهم الى جبهات القتال.

واشارت المصادر بان المليشيات تسعى الى إلغاء كافة النقاط الامنية في مناطق سيطرتها والتي كانت قد استحدثتها عقب انقلابها على الحكومة الشرعية كما استثنت النقاط الرئيسية التي تتواجد في مداخل المحافظات والتي منها النقاط الإيراديه وتحصيل الجبيات.