بصورة مفاجئة...الحوثي يزيل عشرات النقاط الأمنية في «صنعاء وعمران» وينقل عناصرها الى هذه الأماكن .. ما الهدف ؟ بن دغر: الرئيس رشاد العليمي يؤيد رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح هل يرفع الرئيس العليمي العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح؟ معد ومقدم برنامج اذاعة صنعاء الشهير ”قيضايا وأحداث“.. وفاة الاعلامي المخضرم ”عبدالله القهالي“ الصين تفجر مفاجئة من العيار الثقيل في مشروع خارق لتوليد الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض بتكلفة ضئيلة الجيش الوطني يرصد خروقات المليشيات في اليوم التاسع للهدنة الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا صحفي مشهور يكشف ما قاله القذافي قبل 13 عاماً وتحقق اليوم! آخر تحديث بأسعار الصرف في اليمن معالج شعبي يستخدم ما يشبه «رافعة سيارات» لعلاج آلام الظهر في اليمن!
أفادت مصادر أمنية في صنعاء اليوم الأثنين بان مليشيات الحوثي الإرهابية بدأت منذ الأيام القليلة الماضية على ازالة عشرات النقاط الأمنية المنتشرة في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة عمران.
واوضحت المصادر لمأرب برس بأن الهدف من إزالة النقاط وسحب عناصرها هي رفد معسكرات التدريب الحوثية بعناصر تلك النقاط لتعويض النقص الحاد في عناصرها استعدادا لجولة جديدة من التصعيد العسكري خلال ايام الهدنة الأممية.
وأشارت المصادر بان إقدام المليشيات على إلغاء أغلب نقاطها الأمنية تعتبر هي الخطوة الأولى من نوعها منذ انقلاب الجماعة على الحكومة الشرعية ما يعكس حجم النقص الشديد في مقاتليها مع تزايد الرفض المجتمعي والشعبي لدعوات التحشيد .
المصادر أكدت ايضاً بان التوجه الحوثي لازالة النقاط الأمنية والعسكرية وسحب عناصرها الامنية يأتي في اطار حملة التحشيد الواسعة التي تنفذها المليشيات تحت أسم حملة أعصار اليمن بهدف إخضاعها لدورات تدريبية قتالية تستمر لأسابيع ومن ثم ارسالهم الى جبهات القتال.
واشارت المصادر بان المليشيات تسعى الى إلغاء كافة النقاط الامنية في مناطق سيطرتها والتي كانت قد استحدثتها عقب انقلابها على الحكومة الشرعية كما استثنت النقاط الرئيسية التي تتواجد في مداخل المحافظات والتي منها النقاط الإيراديه وتحصيل الجبيات.