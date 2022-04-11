بصورة مفاجئة...الحوثي يزيل عشرات النقاط الأمنية في «صنعاء وعمران» وينقل عناصرها الى هذه الأماكن .. ما الهدف ؟ بن دغر: الرئيس رشاد العليمي يؤيد رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح هل يرفع الرئيس العليمي العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح؟ معد ومقدم برنامج اذاعة صنعاء الشهير ”قيضايا وأحداث“.. وفاة الاعلامي المخضرم ”عبدالله القهالي“ الصين تفجر مفاجئة من العيار الثقيل في مشروع خارق لتوليد الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض بتكلفة ضئيلة الجيش الوطني يرصد خروقات المليشيات في اليوم التاسع للهدنة الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا صحفي مشهور يكشف ما قاله القذافي قبل 13 عاماً وتحقق اليوم! آخر تحديث بأسعار الصرف في اليمن معالج شعبي يستخدم ما يشبه «رافعة سيارات» لعلاج آلام الظهر في اليمن!
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بأن اجتماعا رسميا،بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،رشاد العليمي، واحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى، بحث مسالة العقوبات المفروضة على نجل الرئيس الراحل، احمد علي عبدالله صالح.
ويتواجد احمد علي في الامارات منذ سنوات، وجرت محاولات سابقة بهدف رفع العقوبات عنه.
وظل الرئيس السابق هادي يرفض رفع عقوبات مجلس الأمن، عن نجل صالح.
ولم ترد تفاصيل اكثر حول ما دار في الاجتماع،لكن بن دغر قال بعد الاجتماع ان الرئيس العليمي يؤيد رفع العقوبات عن احمد علي.
ولا يعرف ما اذا كان المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي سيوافق على رفع العقوبات عن نجل صالح، تماشيا مع التغييرات الاخيرة الحاصلة في صف الشرعية،في ظل تواجد سبعة نواب في مجلس القيادة الرئاسي بينهم طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل صالح.