هل يرفع الرئيس العليمي العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح؟

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بأن اجتماعا رسميا،بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،رشاد العليمي، واحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى، بحث مسالة العقوبات المفروضة على نجل الرئيس الراحل، احمد علي عبدالله صالح.

ويتواجد احمد علي في الامارات منذ سنوات، وجرت محاولات سابقة بهدف رفع العقوبات عنه.

وظل الرئيس السابق هادي يرفض رفع عقوبات مجلس الأمن، عن نجل صالح.

ولم ترد تفاصيل اكثر حول ما دار في الاجتماع،لكن بن دغر قال بعد الاجتماع ان الرئيس العليمي يؤيد رفع العقوبات عن احمد علي.

ولا يعرف ما اذا كان المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي سيوافق على رفع العقوبات عن نجل صالح، تماشيا مع التغييرات الاخيرة الحاصلة في صف الشرعية،في ظل تواجد سبعة نواب في مجلس القيادة الرئاسي بينهم طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل صالح.