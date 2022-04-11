معد ومقدم برنامج اذاعة صنعاء الشهير ”قيضايا وأحداث“.. وفاة الاعلامي المخضرم ”عبدالله القهالي“

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توفي الإعلامي اليمني والمذيع المخضرم في إذاعة صنعاء، عبدالله الكهالي، في وقت متأخر من مساء الأحد، عن 75 عاماً، إثر مرض عضال.
وينحدر الكهالي من مديرية شبام كوكبان التابعة لمحافظة المحويت شمال غرب العاصمة صنعاء، ويعد واحد من أشهر مقدمي البرامج في إذاعة صنعاء التي التحق بها مطلع سبعينيات القرن الماضي.
واشتهر الكهالي ببرنامجه الذي ظل يقدمه على مدى سنوات طوال عبر أثير إذاعة صنعاء "قضايا وأحداث" والذي يمتاز بتناول مستجدات الواقع السياسي ويعلق عليها.
يذكر أن الكهالي عانى في السنوات الأخيرة كغيره من موظفي الدولة إثر انقطاع المرتبات نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، ومؤخراً ساءت حالته الصحية، ليتوفى إثرها مساء أمس الأحد.