الجيش الوطني يرصد خروقات المليشيات في اليوم التاسع للهدنة

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واصلت مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة المعلنة، لليوم التاسع على التوالي، في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة وحجّة والجوف ومارب.
ورصدت قوات الجيش الوطني، 81 خرقًا ارتكبتها المليشيا الإيرانية يوم (الأحد 10 أبريل 2022)، منها 23 خرقاً للهدنة في جبهات تعز، و22 انتهاكاً في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و17 في جبهات حجة، و14 خرقًا في محوري البرح وحيس بالحديدة، و5 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف.
وتنوّعت الخروقات بين محاولتي تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية الإيرانية في محور حيس بالحديدة، ومحاولة تسلل أخرى باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة الفليحة جنوب مارب.
فيما استمرّت المليشيا الإيرانية في استهداف مواقع لقوات الجيش في كافة الجبهات بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع في عدّة جبهات جنوب مارب وفي محور حيس بطائرات مسيّرة.
كما استمرت المليشيات الحوثية، في الدفع بتعزيزات بشرية ومادية إلى عدّة جبهات منها 9 أطقم محملة بعتاد وأفراد دفعت بها إلى مواقع متفرقة جنوب مارب.