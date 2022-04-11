الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

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أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ "كاليبر" أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية يومية، أن الضربة الصاروخية الروسية التي نفذت من البحر أمس الأحد، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة "اس-300" وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.
تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا أكدت يوم الجمعة الماضي أنها نقلت منظومة "إس-300" للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين.
وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناغي، أن بلاده ستتسلم 4 بطاريات "باتريوت" من الناتو، لتحل محل بطارية "إس-300" التي أرسلتها براتيسلافا لأوكرانيا