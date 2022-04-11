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آخر تحديث بأسعار الصرف في اليمن

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأثنين 11/04/2022:

الأسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 558

بيع الدولار 570

شراء السعودي 148

بيع السعودي 151

أسعار الصرف في عدن

9:05 مساء 

 شراء الدولار 927

بيع الدولار 950

شراء السعودي 245

بيع السعودي 260

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