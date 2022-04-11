آخر تحديث بأسعار الصرف في اليمن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأثنين 11/04/2022:
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 558
بيع الدولار 570
شراء السعودي 148
بيع السعودي 151
أسعار الصرف في عدن
9:05 مساء
شراء الدولار 927
بيع الدولار 950
شراء السعودي 245
بيع السعودي 260