في أول خطاب له.. رئيس وزراء باكستان الجديد يثمن دور للملك سلمان وولي عهده ويقول انه سيحقق في حقيقة وجود «مؤامرة خارجية»

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قال رئيس حكومة باكستان الجديد شهباز شريف، انه "يثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لباكستان".
وبعد إعلان البرلمان الباكستاني، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء في البلاد خلفاً لعمران خان، ثمن رئيس الوزراء المكلف دور دول الخليج في وقوفها الدائم مع إسلام أباد.
وقال ايضل في كلمة ألقاها في البرلمان: "أدعو الدول الغربية إلى التعامل مع باكستان على قدم المساواة".
وشدد شريف أيضا على الحاجة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأيضا مع الهند، وهي منافس لبلاده مسلح بأسلحة نووية.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الجديد أنه سيتم التحقيق في ما قاله عمران خان بشأن إزاحته عبر مؤامرة خارجية. وكان الأخير قد شدد بعد ساعات على إقالته من منصبه، على وجود مؤامرة خارجية لتغيير النظام في بلاده.
يشار إلى أنه تمت الإطاحة بعمران خان في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرت أسابيع.
فقد صوّت 174 نائباً لصالح حجب الثقة، في بلد لم يكمل أي رئيس حكومة فيه.