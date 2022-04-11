من هو رئيس وزراء باكستان الجديد؟

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 303

انتخب نواب البرلمان الباكستاني، الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعد سحب الثقة من عمران خان، الذي قدم نوابه استقالاتهم تزامنا مع جلسة الانتخاب.

وحصل زعيم المعارضة شهباز شريف، خلال جلسة الانتخاب في البرلمان، على 174 صوتا، ليفوز بمنصب رئيس الوزراء، ويشكل لاحقا حكومة جديدة.

وتعيش باكستان على ضوء أزمة دستورية استمرت أسبوعا وبلغت ذروتها الأحد، عندما خسر خان تصويتا لحجب الثقة، بعد أن ألغى القضاء في وقت سابق قرارا رئاسيا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها. من هو شهباز شريف؟

وشهباز شريف البالغ من العمر 70 عاما، هو زعيم حزب الرابطة الإسلامية، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي شغل منصب رئاسة الوزراء لثلاث مرات، وقد وردت تكهنات في وسائل الإعلام الباكستانية تفيد بأن الأخير قد يعود قريبا من منفاه في بريطانيا.

وفي 2017، قررت المحكمة العليا، منع نواز شريف من شغل مناصب عامة، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم تتعلق بالفساد، إثر معلومات سربت في وثائق "بنما"، قبل أن يتم الإفراج عنه ليخضع للعلاج في الخارج.

ولد شهباز شريف في عائلة ثرية، لكنه فضل عالم السياسة بدلا من التجارة.

وفي عام 1985، بدأ حياته المهنية في الخدمة العامة، رئيسا لغرفة تجارة وصناعة لاهور، ثم انضم إلى المجال السياسي على خطى شقيقه الأكبر نواز شريف، حيث تم انتخابه لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.

وخلال الفترة 1990-1993، انتخب شهباز عضوا في الجمعية الوطنية الباكستانية ثم عضوا في جمعية البنجاب عام 1993، وشغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996.

مسؤول صارم

شغل شهباز شريف سابقًا ثلاث مرات منصب رئيس الوزراء ولاية البنجاب، أغنى ولايات باكستان، حيث اكتسب شهرة بصفته مسؤولا إداريا فعالا. عُرف كمسؤول صارم، وأبقى الموظفين في حالة تأهب دائمة بقيامه بزيارات مباغتة إلى المكاتب الحكومية، وغالبا ما يذكر أبيات قصائد ثورية في خطاباته وخلال تجمعاته العامة.

وعام 1997، أصبح عضوا في جمعية البنجاب للمرة الثالثة، وانتخب أيضا رئيسا للوزراء بالإقليم للمرة الأولى.

شملت مسيرته سنوات من النفي قضاها في السعودية، بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه عام 1999، كما واجه تهما تتعلق بفساد مالي.

وفي 2008، عاد شهباز من المنفى، وتم انتخابه كعضو في جمعية البنجاب للولاية الرابعة، وشغل منصب رئيس وزراء البنجاب للمرة الثانية حتى آذار/ مارس 2013، حيث أغدق الموارد على الطرق وأنظمة المترو الجديدة في البنجاب.

وفي الانتخابات العامة خلال 2013، وصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة في البنجاب، وبعد ذلك تم انتخاب شهباز شريف رئيسا لوزراء البنجاب للمرة الثالثة. ويتميز شريف بكونه أكثر من استمر في منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، حيث شغل هذا المنصب 3 مرات