الكشف عن حجم احتياطات روسيا الدولية قبل وبعد فرض العقوبات الغربية عليها

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف البنك المركزي الروسي الاثنين، عن هيكل احتياطياته الدولية المؤلفة من عملات أجنبية وذهب، ووفقا للبيانات فقد بلغت قيمة الاحتياطيات بتاريخ 1 أبريل الجاري نحو 606 مليارات دولار.

وقال المركزي الروسي، في بيان نشر اليوم الاثنين، إن حجم احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في مطلع الشهر الجاري 606.409 مليار دولار مقابل 617.133 مليار دولار تم تسجيلها في 1 مارس الماضي.

كذلك وأظهرت البيانات أن حصة المعدن النفيس بلغت في بداية العام الجاري 2022 نسبة 21.5%.

وعن العملات الأجنبية التي يملكها المركزي الروسي، أشارت البيانات إلى أن حصة احتياطيات عملة اليوان الصينية بلغت في مطلع العام الجاري 2022 نسبة 17.1%، أما اليورو فقد شكل 33.9%، فيما وصلت حصة احتياطيات الدولار إلى 10.9%، أما حصة احتياطيات الجنيه الاسترليني فقد بلغت 6.2%.

وفيما يتعلق بتجميد الدول الغربية جزءا من احتياطيات روسيا الدولية، قال المركزي الروسي إنه بعد تجميد الدول الغربية احتياطيات بعملتها (اليورو والدولار والجنيه الاسترليني) لا يزال يمتلك احتياطيات كافية من الذهب واليوان الصيني