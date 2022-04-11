الجيش الروسي يستولي على أقوى تحصينات القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بسيطرة القوات الروسية على قرية كامينكا الأوكرانية التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "دمرت طواقم الدبابات من طراز "تي-72 بي زي ام" خطي الدبابات ومضاد للدبابات للدفاع الأوكراني خلال معركة صعبة.

وسمح الاستيلاء على التجمع السكني والسيطرة عليه للقوات الرئيسية بمواصلة تقدمها".

هذا وأعلنت الوزارة أنه تم بعد المعركة منح ناقلات المنطقة العسكرية الغربية جوائز الدولة العسكرية.

وقالت: "تم منح أوسمة الشجاعة لجنود وضباط من فوج الدبابات أظهروا الشجاعة والبطولة خلال عملية الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيوم