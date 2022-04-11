الجيش الروسي يستولي على أقوى تحصينات القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف الصين توجه صفعة قوية في وقت خطير لدول الغرب في تسليم أكبر شحنة صواريخ شبه سرية لصربيا درّبتهم أمريكا فأطاحوا بحكومات بلادهم.. واشنطن تقرر وقف دعم جيوش أفريقية 5 فيتامينات يجب على جميع الرجال التفكير في تناولها فوراً مقتل 30 عنصراً حوثياً بينهم قيادات رفيعة جنوبي مأرب تدهور القدرات العقلية قد يكون علامة على نقص فيتامين هام في الجسم المبعوث الأممي ”غروندبرغ“ يصل صنعاء لأول مرة منذ تعيينه برلمان باكستان يحسم الجدل في إنتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء وثائق تكشف برامج التجسس الإسرائيلية استهدفت كبار مسؤولي الاتحاد الأوربي صحيفة إسراييلية مشهورة تكشف مدى قرب إسرائيل ونظام الأسد من توقيع اتفاق سلام
أفادت وزارة الدفاع الروسية بسيطرة القوات الروسية على قرية كامينكا الأوكرانية التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "دمرت طواقم الدبابات من طراز "تي-72 بي زي ام" خطي الدبابات ومضاد للدبابات للدفاع الأوكراني خلال معركة صعبة.
وسمح الاستيلاء على التجمع السكني والسيطرة عليه للقوات الرئيسية بمواصلة تقدمها".
هذا وأعلنت الوزارة أنه تم بعد المعركة منح ناقلات المنطقة العسكرية الغربية جوائز الدولة العسكرية.
وقالت: "تم منح أوسمة الشجاعة لجنود وضباط من فوج الدبابات أظهروا الشجاعة والبطولة خلال عملية الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيوم