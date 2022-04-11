5 فيتامينات يجب على جميع الرجال التفكير في تناولها فوراً

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تقل احتمالية تناول الرجال للمكملات الغذائية مقارنة بالنساء، ولكن هناك القليل من الفيتامينات والمعادن التي يجب على الرجال تناولها يوميا.

ويكشف موقع "إكسبريس" عن الفيتامينات الخمسة التي يجب على جميع الرجال التفكير في تناولها.