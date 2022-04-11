مقتل 30 عنصراً حوثياً بينهم قيادات رفيعة جنوبي مأرب

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات، الاثنين، بنيران قوات الجيش الوطني بجبهات جنوب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وأفادت مصادر عسكرية بأن بين القتلى القيادي الحوثي يحيى محمد اليوسفي المكنى أبو بارق، مشيراً إلى أسر آخرين.

واكدت إن الجيش والقبائل صدوا هجومين متزامنين للميليشيات الحوثية في الجبهتين الغربية والجنوبية بمأرب.

إلى ذلك، أوضحت مصادر ميدانية أن مدفعية الجيش ردت على مصادر النيران وأحرقت إحدى العربات وطقمين عسكريين.

يأتي ذلك بعد يومين على الهجمات الحوثية لمأرب على عدة محاور، حيث شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية جنوب المحافظة في خرق صريح للهدنة التي اتفق عليها برعاية الأمم المتحدة.

وعززت الميليشيات الحوثية مواقعها في جميع جبهات مأرب بآليات عسكرية، واستحدثت عدداً من المواقع التي دفعت إليها بمجاميع عسكرية خلال فترة الهدنة استعداداً لشن هجمات أوسع على مواقع الجيش الوطني شمال وغرب وجنوب مأرب.

يشار إلى أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، حض يوم الجمعة الماضي جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة.

يذكر أن سريان الهدنة بدأ السبت الماضي، وقد شهد خروقات عدة، خاصة في مأرب من قبل الميليشيات الحوثية.