المبعوث الأممي ”غروندبرغ“ يصل صنعاء لأول مرة منذ تعيينه

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وصل المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في زيارة غير معلنة، للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل 9 أشهر.
وقال مصدر ملاحي مسؤول بمطار صنعاء الدولي، إن غروندبرغ وصل المطار في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ).
وأضاف المصدر، أن "المبعوث الأممي جاء قادما من العاصمة العمانية مسقط"، دون تفاصيل أكثر.
بدوره، أفاد مكتب المبعوث الأممي عبر تويتر، بوصول الأخير صنعاء، "حيث يتطلع إلى لقاء قيادات أنصار الله (الحوثي) للنقاش حول تنفيذ وتقوية الهدنة، وسبل المضي قدما في تحقيق السلام".
ولم يعلن المكتب، تفاصيل أكثر عن مدة الزيارة، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري جولها من الحوثيين أو السلطات اليمينة.
وهذه أول زيارة يقوم بها غروندبرغ منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس/آب 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي.
ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي لقاءات مع قيادات في جماعة الحوثي، ضمن الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الصراع في اليمن، وفق مراسل الأناضول.
ولأكثر من مرة اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي برفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، دون بيان رسمي واضح من الجماعة ينفي هذا الاتهام.
ويأتي وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء، بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري في اليمن.