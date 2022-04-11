برلمان باكستان يحسم الجدل في إنتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء

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انتخب البرلمان الباكستاني اليوم الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف رئيساً للوزراء، بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأعلن حزب عمران خان استقالته من الجمعية الوطنية، ووافق خان على القرار الذي أعلنه وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي بالتزامن مع بدء إجراءات اختيار رئيس وزراء.
وقال قريشي إن حزب حركة الانصاف رفض عملية انتخاب رئيس وزراء جديد، مضيفا أن الحزب ينسحب من هذه العملية.
وبعد انسحاب قريشي، أصبح شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة المسلمة-نواز، المرشح الوحيد لمنصب رئيس الوزراء