وثائق تكشف برامج التجسس الإسرائيلية استهدفت كبار مسؤولي الاتحاد الأوربي

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أفاد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي ووثائق اطلعت عليها رويترز بأن مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية كانوا هدفاً العام الماضي لبرامج تجسس صممتها شركة إسرائيلية.

وكان من بين المستهدفين ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019، وفقاً لإحدى الوثائق.

كما تم استهداف ما لا يقل عن أربعة من موظفي المفوضية الآخرين، وفقاً للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر.

وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية استهدفوا لكن لم يذكرا تفاصيل.

"مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول" قال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة أبل إلى آلاف من مالكي هاتفها آيفون في تشرين الثاني/ نوفمبر أخبرتهم بأنهم "مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أبل تنبيها جماعيا للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين.

وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية.

وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة أبل. وقال الموظف في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل