”الناصري“ يُرحب بتشكيل المجلس الرئاسي ويدعو كافة المؤسسات للعودة إلى عدن

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رحب التنظيم الناصري بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونتائج المشاورات اليمنية التي عُقدت برعاية خليجية خلال الأيام الماضية، داعياً لإعادة بناء الجيش الوطني على اسس وطنية ومهنية، وإنهاء ظاهرة المليشيات.
وأكد التنظيم الناصري، في بيان نشره موقع الحزب على شبكة الإنترنت، "أنَّ مرحلة جديدة في تاريخ اليمن بدأت من أجل استعادة الدولة وتحقيق السلام، ولطالما دعا التنظيم خلال السنوات الماضية إلى إجراء إصلاحات عميقة وجذرية في الشرعية تستعيد التوافق والشراكة وتعيد الحيوية والفاعلية لمؤسسات الدولة".
ودعا بيان الناصري، إلى وحدة الصف والعمل بإخلاص وصدق من أجل استعادة الدولة على قاعدة الشراكة والتوافق التي نصت عليها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وعودة كافة المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة.
وشدد على أن يكون العمل وفقًا للمؤسسات والاهتمام بترسيخ وجود الدولة وقوانينها في المناطق المحررة، والاهتمام بالخدمات وأحوال الشعب المعيشية، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيلها لتكون قادرة على تحقيق الأمن للوطن والمواطن والدولة، وإعادة بناء الجيش الوطني على اسس وطنية ومهنية، وإنهاء ظاهرة المليشيات.
وأوضح أن "ما تحقق حتى الآن يفتح الباب لاستعادة الدولة بدءًا من المناطق المحررة وصولًا للعاصمة صنعاء، وتحقيق السلام إذا جرى مغادرة كل سلبيات العمل في الفترة الماضية، والعمل وفقًا للدستور والمرجعيات".