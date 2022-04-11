رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على الحوثيين لرفع الحصار المفروض عن تعز

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا رئيس الحكومة معين عبدالملك، الأحد، الأمم المتحدة لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي لرفع الحصار المفروض من قبلهم على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال "عبدالملك" خلال لقائه المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن حصار تعز "لم يحظَ بحقه من الاهتمام"، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من المخصصات الإنسانية وإدارتها بصورة أكثر كفاءة في ظل شحة التعهدات، بما في ذلك توجيه جزء منها لخدمة التنمية.

وجدد رئيس الوزراء دعم حكومته لجهود المنظمة الدولية لمعالجة وضع خزان صافر النفطي، فضلا عن تقديم كل ما يمكن لإنجاح الخطة التي أعلنتها مؤخرا لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل.

وبدوره، أكد "غريسلي" حرصه في تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب، مشيدا بجهود الحكومة في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة.