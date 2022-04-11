”الناصري“ يُرحب بتشكيل المجلس الرئاسي ويدعو كافة المؤسسات للعودة إلى عدن رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على الحوثيين لرفع الحصار المفروض عن تعز تقرير يرصد 20 انتهاكا بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال ثلاثة أشهر نائب رئيس مجلس القيادة«عيدروس الزبيدي» يلتقي الشيخ «حميد بن عبدالله الأحمر».. صفوف الشرعية تتحد اسرة قحطان ترد على تصريحات مفاجئة لقيادي حوثي بشأن السياسي المختطف محمد قحطان وتحمل الحوثي كامل المسئولية «عيدروس الزبيدي» يدعو اليمنيين لوحدة الصف ضد «الحوثي» ويؤكد بأن المرحلة القادمة مصيرية وعلى الجميع ان يستعد تقدم ملموس في رص الصفوف لمواجهة الحوثي..تفاصيل لقاء العميد «طارق صالح» بـ الفريق «علي محسن الأحمر» خلال تفقده إحدى المعسكرات التدريبية بمأرب..الفريق بن عزيز :معركتنا مع المليشيات مصيرية وتخليص الوطن من شرورها بات قريبا- فيديو «عيدروس الزبيدي» يلتقى وفدا من أعيان ومشائخ محافظة «صنعاء»ويؤكد :المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما ماذا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وازاحة ”هادي“؟ ومالذي سيتغير؟ وماهي أولويات المجلس؟ (تقرير)
دعا رئيس الحكومة معين عبدالملك، الأحد، الأمم المتحدة لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي لرفع الحصار المفروض من قبلهم على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
وقال "عبدالملك" خلال لقائه المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن حصار تعز "لم يحظَ بحقه من الاهتمام"، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من المخصصات الإنسانية وإدارتها بصورة أكثر كفاءة في ظل شحة التعهدات، بما في ذلك توجيه جزء منها لخدمة التنمية.
وجدد رئيس الوزراء دعم حكومته لجهود المنظمة الدولية لمعالجة وضع خزان صافر النفطي، فضلا عن تقديم كل ما يمكن لإنجاح الخطة التي أعلنتها مؤخرا لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل.
وبدوره، أكد "غريسلي" حرصه في تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب، مشيدا بجهود الحكومة في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة.