«عيدروس الزبيدي» يدعو اليمنيين لوحدة الصف ضد «الحوثي» ويؤكد بأن المرحلة القادمة مصيرية وعلى الجميع ان يستعد

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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دعا عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى دعا الى وحدة الصف وتوحيد الجبهة الإعلامية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية والتوقف عن جميع اشكال المناكفات.

وأوضح الزبيدي خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض بعدد من الاعلاميين بان المرحلة القادمة مرحلة مصيرية وعلى الجميع ان يستعد سلما او حربا.

وتابع: لسنا بحاجة الى سبع سنوات أخرى نحن بحاجة الى سبعة اشهر فقط.

وفي اللقاء، اشاد الزُبيدي بمخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي استضافتها الرياض داعياً الجميع الالتزام والتنفيذ لكافة المحاور... مشيرًا بان مسألة ما يسمى بالقضية الجنوبية ستترك حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تم التوافق عليها.