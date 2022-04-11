تصريحات مفاجئة لقيادي حوثي بشأن السياسي المختطف محمد قحطان.. واسرة قحطان ترد «عيدروس الزبيدي» يدعو اليمنيين لوحدة الصف ضد «الحوثي» ويؤكد بأن المرحلة القادمة مصيرية وعلى الجميع ان يستعد تقدم ملموس في رص الصفوف لمواجهة الحوثي..تفاصيل لقاء العميد «طارق صالح» بـ الفريق «علي محسن الأحمر» خلال تفقده إحدى المعسكرات التدريبية بمأرب..الفريق بن عزيز :معركتنا مع المليشيات مصيرية وتخليص الوطن من شرورها بات قريبا- فيديو «عيدروس الزبيدي» يلتقى وفدا من أعيان ومشائخ محافظة «صنعاء»ويؤكد :المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما ماذا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وازاحة ”هادي“؟ ومالذي سيتغير؟ وماهي أولويات المجلس؟ (تقرير) تحرك جديد للمبعوث الأممي بشأن الهُدنة في اليمن امرأة تنافس ماكرون على رئاسة فرنسا زعيم قبلي بارز استهدف منزله عدة مرات بالصواريخ البالستية يتحدث عن دور القبيلة في مواجهة الحوثيين والموقف من المجلس الرئاسي بيان للمقاومة الشعبية في مأرب والجوف يعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
دعا عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى دعا الى وحدة الصف وتوحيد الجبهة الإعلامية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية والتوقف عن جميع اشكال المناكفات.
وأوضح الزبيدي خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض بعدد من الاعلاميين بان المرحلة القادمة مرحلة مصيرية وعلى الجميع ان يستعد سلما او حربا.
وتابع: لسنا بحاجة الى سبع سنوات أخرى نحن بحاجة الى سبعة اشهر فقط.
وفي اللقاء، اشاد الزُبيدي بمخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي استضافتها الرياض داعياً الجميع الالتزام والتنفيذ لكافة المحاور... مشيرًا بان مسألة ما يسمى بالقضية الجنوبية ستترك حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تم التوافق عليها.