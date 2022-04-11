تقدم ملموس في رص الصفوف لمواجهة الحوثي..تفاصيل لقاء العميد «طارق صالح» بـ الفريق «علي محسن الأحمر»

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زار العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض .
وخلال الزيارة أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي بالأدوار النضالية الكبيرة للفريق علي محسن الأحمر خلال مسيرته القيادية وفي مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية والدفاع عن الجمهورية
وتم التطرق إلى نتائج المشاورات اليمنية-اليمنية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي اللقاء تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية والتمدد الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.
وتناول اللقاء أهمية لم الشمل وأن تمضي كافة القوى الوطنية لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تضمن لكافة اليمنيين حريتهم وكرامتهم واستعادة دولتهم ونظامهم الجمهوري الديمقراطي