خلال تفقده إحدى المعسكرات التدريبية بمأرب..الفريق بن عزيز :معركتنا مع المليشيات مصيرية وتخليص الوطن من شرورها بات قريبا- فيديو

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان،العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز بأن المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني، هي معركة مصيرية لاجتثاث مليشيا ضالة كهنوتية تنفذ أجندة خارجية عاثت في الأرض فاسدا، لافتا إلى أن النصر عليها وتخليص الوطن من شرورها بات قريبا.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، إحدى المعسكرات التدريبية، التابعة لهيئة التدريب في وزارة الدفاع، للاطلاع على برنامج التدريب والتأهيل في المعسكر بمحافظة مأرب.

وشدد الفريق بن عزيز، على أهمية بناء القوات المسلحة وفق أسس علمية ومعايير صحيحة وعقيدة وطنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمنتسبي المؤسسة العسكرية.

وأكد الفريق بن عزيز، أن الانتماء للقوات المسلحة وارتداء الزي العسكري شرف عظيم.. مضيفا مخاطبا المتدربين " إن من أقدس الأعمال وأشرفها هي أن تكون جندي تهب نفسك لله والوطن لتحقيق أمنه واستقراره مشيدا بدور هيئة التدريب في وزارة الدفاع، على ما تقوم به من جهود للإعداد وتدريب أبطال القوات المسلحة.

رافق رئيس الأركان خلال الزيارة رئيس هيئة العمليات الحربية، اللواء الركن خالد الأشول.