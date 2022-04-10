«عيدروس الزبيدي» يلتقى وفدا من أعيان ومشائخ محافظة «صنعاء»ويؤكد :المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما، لاسيما وهي تأتي في ظل التقارب الذي أفرزته مشاورات الرياض، آملا ان يعي الجميع خصوصية المرحلة وأهميتها جنوبا وشمالا.

جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض وفدا من أعيان ومشائخ صنعاء برئاسة المحافظ المحافظة عبدالغني جميل لاستعراض مستجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في محافظة صنعاء حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي اللقاء، رحب الزُبيدي بالجميع، مستعرضا معهم مستجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في محافظة صنعاء والمحافظات المجاورة وما تمر به من ظروف صعبة تستعدي تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها.

من جانبهم قدم مشائخ وأعيان صنعاء، التهاني والتبريكات لنائب رئيس مجلس القيادة الزُبيدي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لقيادة المجلس في مهمتها الوطنية واستعدادهم لتنفيذ المهام المُسندة إليهم.