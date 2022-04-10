تصريحات مفاجئة لقيادي حوثي بشأن السياسي المختطف محمد قحطان.. واسرة قحطان ترد «عيدروس الزبيدي» يدعو اليمنيين لوحدة الصف ضد «الحوثي» ويؤكد بأن المرحلة القادمة مصيرية وعلى الجميع ان يستعد تقدم ملموس في رص الصفوف لمواجهة الحوثي..تفاصيل لقاء العميد «طارق صالح» بـ الفريق «علي محسن الأحمر» خلال تفقده إحدى المعسكرات التدريبية بمأرب..الفريق بن عزيز :معركتنا مع المليشيات مصيرية وتخليص الوطن من شرورها بات قريبا- فيديو «عيدروس الزبيدي» يلتقى وفدا من أعيان ومشائخ محافظة «صنعاء»ويؤكد :المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما ماذا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وازاحة ”هادي“؟ ومالذي سيتغير؟ وماهي أولويات المجلس؟ (تقرير) تحرك جديد للمبعوث الأممي بشأن الهُدنة في اليمن امرأة تنافس ماكرون على رئاسة فرنسا زعيم قبلي بارز استهدف منزله عدة مرات بالصواريخ البالستية يتحدث عن دور القبيلة في مواجهة الحوثيين والموقف من المجلس الرئاسي بيان للمقاومة الشعبية في مأرب والجوف يعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
أكد عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما، لاسيما وهي تأتي في ظل التقارب الذي أفرزته مشاورات الرياض، آملا ان يعي الجميع خصوصية المرحلة وأهميتها جنوبا وشمالا.
جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض وفدا من أعيان ومشائخ صنعاء برئاسة المحافظ المحافظة عبدالغني جميل لاستعراض مستجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في محافظة صنعاء حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وفي اللقاء، رحب الزُبيدي بالجميع، مستعرضا معهم مستجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في محافظة صنعاء والمحافظات المجاورة وما تمر به من ظروف صعبة تستعدي تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها.
من جانبهم قدم مشائخ وأعيان صنعاء، التهاني والتبريكات لنائب رئيس مجلس القيادة الزُبيدي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لقيادة المجلس في مهمتها الوطنية واستعدادهم لتنفيذ المهام المُسندة إليهم.